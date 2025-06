Serie C, nel girone meridionale tante panchine già sistemate Si brancola ancora nel buio a Cosenza e Foggia. A Cerignola i dubbi di Raffaele

Vincere e dirsi addio. Sembra essere diventato il “claim” preferito per tanti allenatori: lo ha fatto Pippo Inzaghi a Pisa, Stroppa a Cremona e ora tocca a Silvio Baldini a Pescara. Spinto dalle sue “sensazioni oniriche” e dalla volontà della famiglia, il 67enne tecnico toscano ha detto che non sentiva più la “magia” della scorsa stagione e ha declinato l'invito della società abruzzese di guidare il delfino anche in serie B.

Nel girone meridionale di serie C le riconferme per ora superano le novità. Segno che molte società sono state soddisfatte del risultato ottenuto: è il caso del Crotone che ricomincia da Longo e da buona parte del vecchio organico, del Catania, che si fida di Toscano, nonostante una stagione tribolata, di Colombo che ha guidato il Monopoli verso traguardi impensabili, del Potenza che riparte da De Giorgio, che ha posto le basi per un campionato importante nella nuova stagione. A Benevento, si sa, la riconferma di Gaetano Auteri è un fatto scontato, anche se manca ancora di mettere nero su bianco.

Riconferme anche dalle neo promosse: il tranese Vito di Bari (nella foto sopra al titolo) si gode il suo Casarano in serie C, il giovane Marco Turati (41 anni) gioderà ancora il Siracusa dopo la promozione dalla serie D.

Le incertezze non mancano

Poi c'è che è ancora intento a sfogliare la margherita. Come Giuseppe Raffaele a Cerignola: lui il contratto lo ha già in tasca, ma l'annuncio tarda ad arrivare. Tentennamenti estivi dopo un grande campionato: per migliorare il secondo posto dello scorso anno, occorre arrivare primi... Conferma meritata per il beneventano Alessandro Bruno, che guiderà il Latina, sperando che possa farlo come nel finale della scorsa stagione, conferma anche per Aronica sulla panchina dell'ambizioso Trapani, che parte però da una penalità di 8 punti.

A Picerno e Sorrento i volti nuovi

Poi c'è chi ha cambiato senza troppo tergiversare: il Sorrento si è affidato a Mirko Conte, il Picerno a De Luca, che era il secondo di Tomei l'anno scorso. A proposito dell'ex romanista, sembra inn predicato di sedersi sulla panchina della Casertana.

Gli indecisi sono un piccolo gruppo capeggiato dal Giugliano, che sembra sul punto di divorziare da Bertotto, così come potrebbe fare il Team Altamura da Di Benedetto. Attendono nuovi prospetti la Cavese (Prosperi?) e la Casertana (Tomei?). In alto mare a Cosenza e a Foggia dove il futuro è tutto da scrivere.

La situazione delle panchine del girone meridionale di C

Audace Cerignola Raffaele ? (conf.)

Benevento Auteri (conf)

Casarano Di Bari (conf.)

Casertana Tomei ? (nuovo)

Catania Toscano (conf)

Cavese Prosperi ? (nuovo)

Cosenza (?)

Crotone Longo (conf.)

Foggia (?)

Giugliano Bertotto ? (conf.)

Guidonia Ginestra (conf) o Salernitana,

Latina Bruno (conf.)

Monopoli Colombo (conf.)

Picerno De Luca (nuovo)

Potenza De Giorgio (conf.)

Siracusa Turati (conf.)

Sorrento Conte (nuovo)

Team Altamura Di Benedetto ? (conf.)

Trapani Aronica (conf)

Inter Vecchi ? (nuovo) o Atalanta Modesto (conf)