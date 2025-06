Figc ecco gli esiti del Consiglio Federale relativo alle esclusioni Per il momento la sola ufficialità riguarda la Spal

In attesa della formalizzazione delle domande di iscrizione delle società di Serie B alle quali è stato concesso un termine differito (Brescia, Frosinone, Salernitana e Sampdoria hanno tempo fino al 24), e preso atto dell’istruttoria della Covisoc con rinuncia al ricorso da parte della Spal, il Consiglio Federale ha deliberato la mancata concessione della Licenza Nazionale al club ferrarese.Conseguentemente, si rende disponibile un ripescaggio per il prossimo campionato di Serie C, posto che dovrebbe toccare all'Inter Under 23. La riammissione sarà legata ivece all’avvio della procedura di liquidazione giudiziale della Lucchese e riguarderà la Pro Patria.

La Figc, dopo il 24, si esprimerà anche sul Brescia, che non ha presentato domanda (ma ha tempo finp a 24): il suo posto sarà preso dal Caldiero Terme. Se la società termale non dovesse essere in regola, il posto toccherebbe al Ravenna..