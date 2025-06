Nunziante: l'Udinese fa sul serio, ma deve alzare il prezzo La curiosa coincidenza della cessione 40 anni fa di Abate dal Benevento all'Udinese

Sono giorni importanti per Alessandro Nunziante, impegnato in città nell'esame di maturità all'Istituto Tecnico Alberti. Giorni in cui è gioco il suo futuro non solo scolastico, ma anche professionale. L'interesse manifestato dall'Udinese è reale. La società friulana punta molto sul giovane giallorosso, a cui potrebbe affidare il ruolo di dodicesimo o magari decidere di girarlo in prestito a qualche altra società (anche all'estero).

La trattativa è avviata. Sono uscite fuori cifre che la società ha smentito, ma è fuori discussione che vorrebbe che la valutazione del ragazzo del 2007 sia pari al suo valore. Quindi si tratta, non solo sulla cifra che servirà per l'acquisto del cartellino, ma anche su eventuali “bonus” che diventano a questo punto a dir poco decisivi nella definizione della trattativa. Appare evidente che per un ragazzo del 2007 si pensi molto al futuro e il Benevento vuole essere considerato parte attiva anche in un'eventuale vendita futura.

Corsi e ricorsi storici

Anche la storia sembra venire incontro al giovane portiere giallorosso. Riavvolgendo il nastro della storia giallorossa, ci fermiamo con la macchina del tempo al 1985, anno in cui il Benevento trasferì il suo giovane portiere Beniamino Abate proprio all'Udinese. Abate, prima che andasse all'Inter ed entrasse poi nello staff tecnico del Milan, giocò nella porta friulana per cinque stagioni, dall'85 al 90, totalizzando ben 73 presenze con la maglia dell'Udinese. Un precedente che potrebbe essere beneaugurante anche per Alessandro Nunziante.