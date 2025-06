Serie C: Triestina, penalizzazione ridotta I punti da scontare da 9 diventano 7. Consiglio Federale: resta da deliberare solo sul Brescia

Il Consiglio Federale della Figc deve solo pronunciarsi sul Brescia che ha usufruito del termine differito per l'iscrizione al campionato. Poi prendendo atto dell’istruttoria della Covisoc con rinuncia al ricorso da parte della Spal, ha deliberato la mancata concessione della Licenza Nazionale al Club ferrarese con conseguente disponibilità di un ripescaggio per il prossimo campionato di Serie C (sarà l'Inter Under 23) e all’avvio della procedura di liquidazione giudiziale della Lucchese, al posto della quale ci sarà una “riammissione” (quella della Pro Patria).

Poi è giunta anche la decisione della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite sulla penalizzazione di 9 punti inflitta alla Triestina: il reclamo è stato accolto in parte riducendo da 9 a 7 punti di penalità in classifica da scontare nella stagione 2025/26.

Foggia, udienza al Tfn rinviata al 31 luglio

Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto la richiesta di rinvio nel procedimento del Foggia. Il club rossonero era chiamato a discutere del deferimento gravante sull’amministratore unico Michele Bitetto circa i mancati pagamenti degli stipendi e degli oneri fiscali di febbraio con scadenza 16 aprile. Il club, difeso dall'avvocato Chiacchio, però, ha richiesto ulteriore tempo e il Tribunale Federale ha deciso che l’udienza si terrà il 31 luglio.