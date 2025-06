Il capitano del Foggia, Salines, è riuscito nel suo intento Ha ottenuto lo svincolo d'ufficio: su di lui tante squadre di B e C

E' riuscito nel suo intento, quello di svincolarsi dal legame contrattuale col Foggia. Il capitano dei satanelli Emmanuele Salines aveva chiesto lo svincolo d'ufficio e lo ha ottenuto. Grazie al suo nuovo status di svincolato il napoletano classe 2000, che in passato aveva rinunciato a offerte importanti per rimanere a lottare con i suoi compagni, ha su di sè l’interesse di diverse squadre sia dalla Serie B che dalla C. In queste ultime due stagioni con i pugliesi, il difensore si è messo in mostra nel girone C. 70 presenze condite da 8 gol e 4 assist.

Nella foto il capitano dei satanelli Salines bracca il giallorosso Manconi