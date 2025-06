Antonini non fa drammi: "Il -8? E che sarà mai?" Il presidente del Trapani ottimista: "C'è sempre il Coni..."

Valerio Antonini non fa una piega dopo che la Corte d'Appello Federale ha confermato la sentenza degli otto punti di penalizzazione al suo Trapani. “Come immaginavamo - ha scritto sul suo profilo Twitter - confermata la sentenza di primo grado di meno 8 punti. Ora andremo al Collegio del Coni dove siamo molto fiduciosi di vedere cambiata la sentenza totalmente. Ho letto già i soliti su Facebook anche trapanesi lasciarsi andare a commenti catastrofici. Mi fanno una tenerezza tremenda. Come se poi anche 8 punti sarebbero chissà quale dramma da recuperare. Avellino ha vinto il campionato con 8 punti di vantaggio nonostante un girone di andata catastrofico. Calma e sangue freddo. Forza Trapani". Ottimismo allo stato puro: innanzitutto sul nuovo ricorso al Collegio del Coni, ma anche se dovesse essere confermato il -8. “E che sarà mai? Tutto si piò recuperare, come ha dimostrato l'Avellino nell'ultimo campionato”.