Benevento, via ai test Bia: regolarmente presente anche Simonetti Il centrocampista romano aveva avvertito della sua assenza ieri per un ritardo aereo

Sono iniziati questa mattina all'Imbriani i cosiddetti test “Bia”, ovvero i test di “bioimpedenza”. Tutti presenti gli elementi del Gruppo 2, compreso Pier Luigi Simonetti, assente ieri alla ripresa ma completamente giustificato dalla società, dopo aver avvertito di un ritardo dell'aereo sulla rotta del rientro.

Come avviene il test Bia? Attraverso un macchinario (bilancia BioMed Analyzer)si immette una corrente elettrica alternata, non invasiva, a bassissima intensità (impercettibile al paziente) e ad alta frequenza, veicolata attraverso gli elettrodi. Tale corrente, viaggiando lungo tutto il corpo, incontrerà differenti resistenze in base alla diversa composizione dei tessuti corporei. La bioimpedenza è propriola resistenza che il corpo ha al passaggio della corrente elettrica. Nel corpo umano, i tessuti non grassi contengono acqua ed elettroliti e quindi offrono una minore resistenza alla trasmissione della corrente elettrica: in particolare, l’acqua è un ottimo conduttore di corrente elettrica. Al contrario la massa grassa, così come le ossa, è una cattiva conduttrice di elettricità. La diversa composizione in massa magra e muscolare, massa grassa e acqua corporea può essere valutata misurando il tempo di conduzione elettrica dagli elettrodi della mano a quelli del piede.

Allo stesso tempo, l'altro gruppo si è recato al Centro Relax per i test sulla forza.