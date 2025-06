L'idea del Benevento: un ritiro "itinerante" Tre amichevole trasformate in piccole tournée: la base sarebbero le strutture cittadine

Si sta lavorando sodo per il nuovo ritiro. Senza escludere qualche idea innovativa nel segno di una società che non è affatto ferma su vecchie e ormai desuete abitudini. L'idea che ronza nella mente dei manager della strega è quella di reperire tre squadre con cui giocare tre amichevoli e abbinarvi ogni volta una sorta di “tournée”.

Ci spieghiamo meglio: la base operativa sarebbe comunque Benevento, con le sue strutture all'avanguardia, dove poter iniziare la serie di visite mediche, dei primi allenamenti preparatori alla nuova stagione. Poi si passerebbe alla serie di amichevoli. Una potrebbe essere stata già individuata, ai primi di agosto contro il Frosinone, che dopo un iniziale ritiro in sede (a Ferentino) si sposterà al Terminillo, in provincia di Rieti. A quel punto, l'amichevole si trasformerebbe in una piccola tournée, con un po' di giorni da trascorrere in ritiro in zona, prima dell'amichevole (o tournée, che dir si voglia) successiva.

L'idea va rifinita e resa praticabile, ma dovrebbe essere fattibile e anche disponibile ancora a qualche ulteriore modifica.