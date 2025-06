Benevento, la nuova squadra avrà fisicità e temperamento Già due operazioni definite, ma il mercato apre il prossimo primo luglio

Dai primi colpi di mercato si intuisce la strategia della società giallorossa, che vuole porre a disposizione di Gaetano Auteri una squadra che sappia mettere in pratica le sue idee e che allo stesso tempo sopperisca alle mancanze emerse nella scorsa stagione.

La nuova squadra dovrà colmare le lacune di quella dello scorso anno

Fisicità e temperamento. Due paroline magiche che l'anno scorso sono mancate e che quest'anno si vorrebbe che riempissero l'organico giallorosso. I primi due colpi, di cui si attende solo l'ufficialità, sono stati portati a termine seguendo questa strada: “Ciccio” Salvemini è un attaccante di categoria, che non ha paura di fare a spallate nell'area avversaria, che calcia senza esitazione e che trova il gol con naturale frequenza. Anche il giovane Raffaele Romano sembra avere queste caratteristiche: bravo nel gioco aereo, duttile quanto basta, per pensare ad una difesa a tre (braccetto di destra o sinistra, è indifferente), ma anche ad altri disegni tattici, e giovane capace di solleticare le mire di uno che di calcio ne capisce come Pantaleo Corvino, che lo aveva messo nella lista dei giovani da tenere in considerazione per il suo Lecce.

Alla ricerca di un difensore di stazza

Al Benevento della scorsa stagione sono mancati i colpitori di testa, sia che si trattasse di difensori, sia che fossero attaccanti. Giusto per comprendere il tipo di atleta che si cerca, dalle cronache modenesi rimbalza il nome di Giovanni Zaro, difensore centrale (classe 94) in procinto di lasciare il club emiliano. Si di lui si sarebbero alcune formazioni cadette, ma anche il Benevento. Zaro, per chi non lo ricordasse, due anni fa giocava nelle file del Sud Tirol di Bolzano e segnò il gol del pari (1-1) della formazione altoatesina proprio contro i giallorossi. La “Gazzetta di Modena” ha sottolineato che la società canarina non ostacolerà la sua eventuale partenza. Per il ruolo di portiere, sottolineando l'opportunità di cedere bene Alessandro Nunziante, è rimbalzato da Novara il nome di Stefano Minelli, altro classe 94, portiere di esperienza (Brescia, Padova, Perugia, Frosinone) che ha il contratto in scadenza con la squadra novarese.

Si è appena all'inizio dei cosiddetti fuochi di mercato, che lo ricordiamo andrà ad aprire il prossimo primo luglio. Ma è giusto intervenire nei tempi giusti, considerando che saranno tante le operazioni da definire.