Pazienza: "Ad Avellino e Benevento due esperienze complesse" L'allenatore di San Severo è stato presentato dalla sua nuova squadra, la Torres

Michele Pazienza è stato presentato oggi a Sassari quale nuovo allenatore della Torres. Non ha potuto fare a meno di parlare dell'ultima stagione in cui ha subito due esoneri, il primo ad Avellino, il secondo a Benevento. Le ha definite due esperienze complesse: “È chiaro che arrivo da due esperienze non positive, ma tutte ti lasciano qualcosa. Nel mio lavoro va sempre preso quanto di buono si presenta. Ho ragionato molto su cosa si poteva far meglio e serve avere la lucidità di riconoscerle e l’umiltà di capire cosa si sbaglia. È chiaro che come tutti sono un essere umano e commetto errori“.

Alla Torres avrà un'ottima occasione per riprendere la strada interrotta.