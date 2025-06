Salvemini, il saluto al Cerignola: "Oggi inizia una nuova avventura" I suoi ringraziamenti a tutti per un anno fantastico

Lasciare un posto dove si è vissuto un sogno e ritrovarsi in un altro per viverne uno nuovo e fare se è possibile ancora meglio. “Ciccio” Salvemini ha voluto salutare il pianeta Cerignola, che gli ha dato tanto (e a cui ha dato tanto...). “Di solito non mi piace scrivere niente… (riporta “La casa di C”), ma penso che oggi qualcosa la devo dire. Ci tengo a ringraziare tutti i TIFOSI che mi hanno accolto come se fossi un figlio e mi hanno sempre fatto sentire a casa, ringrazio la società con un apprezzamento speciale per la famiglia Grieco e per Elio Di Toro, persona con dei valori umani prima che calcistici“.

Poi il saluto alla squadra: “Ringrazio lo staff medico, ringrazio lo staff tecnico che mi ha supportato in tutto e infine, non per importanza, ringrazio i miei compagni con cui abbiamo condiviso un anno fantastico, abbiamo sognato insieme e abbiamo dato tutto per questi colori“. Due parole anche sul futuro in giallorosso col saluto finale ai tifosi dell'Audace: “Oggi inizia una nuova avventura e sono contento di questo e sono contento di aver lasciato un bel ricordo a tutti voi siete stati fantastici… da oggi sarò un vostro tifoso“.