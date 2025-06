Benevento, mercato in piena evoluzione Alla squadra giallorossa piace il portiere Gagno, ma bisogna attendere

La magia del calcio-mercato. Risveglia anche animi sopiti, costruisce nuovi sogni e crea una marea di aspettative. Il Benevento ha dato già una “sgasata” ai motore, anche se l'inizio delle trattative ufficiali è fissato per il primo luglio. In casa sannita bisogna combattere anche contro il tempo, perchè le operazioni da portare a termine sono tante, in uscita e in entrata. “Sfoltire e ricostruire”, è stato il “claim” individuato per dare subito una fisionomia al mercato giallorosso. Una quindicina di cessioni, più o meno altrettanti acquisti. Un compito gravoso e per nulla semplice. L'inizio è stato confortante: Salvemini e Romano del Cerignola sono, non solo ottimi giocatori, ma anche avvezzi a questo campionato meridionale di serie C.

Per la porta piace il modenese Gagno

La strada da percorrere è più o meno questa: servono fisicità e personalità. E vanno incastonati bene tutti i tasselli del mosaico. Il web in qualche occasione accelera anche i tempi: i nomi del difensore centrale Zaro, un metro e 93, e del portiere Gagno, 1,86, 27 anni, entrambi del Modena, sono su tutti i siti specializzati e non, anche e soprattutto modenesi. Dalla società giallorossa nicchiano: Gagno piace molto, così come il “gigante” Zaro, ma c'è molta concorrenza e non sono operazioni che si chiudono in un batter d'occhio. Da Modena ribattono "strizzando" l'occhio a Pierluigi Simonetti. Ma di lui difficilmente la squadra giallorossa di priverà.

Starita e Borello, si fa avanti l'Altamura

Ma c'è fermento. Sia in entrata che in uscita. Innanzitutto Alessandro Nunziante. Il ragazzo di Foggia sembra destinato a passare in una squadra di categoria superiore: l'Udinese non lo molla, anche se il Benevento vorrebbe incassare di più di quanto non pensi di pagare la società friulana. Si muove qualcosa anche per il resto della truppa. C'è un'avance piuttosto decisa da parte del Team Altamura per Starita e Borello. Nel centro pugliese hanno appena cambiato società e in avanti hanno perso uno come Leonetti (12 gol in 26 partite, più 2 in Coppa) tornato al Cerignola per fine prestito. Bisognerà capire se la nuova società altamurana sia in grado di coprire il costo dei due giallorossi. Se ne riparlerà.