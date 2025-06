Il Benevento non molla l'idea Gagno A Modena, con l'arrivo di Chichizola, lo lasceranno partire

Il Modena ha chiuso per Leandro Chichizola, 33enne portiere ex Spezia. Ma il rinnovamento tra i pali sembra dover essere ancora completato: la società canarina, infatti, segue con insistenza anche il giovane azzurro Under 21 Desplanches.

E' scontato, dunque, che l'avventura modenese di Riccardo Gagno dopo ben sei stagioni in gialloblù, una promozione dalla C alla B, un gol dalla sua porta (al 91' di Modena-Imolese sull' 1 a 1, terz'ultima di campionato) che ricordano tutti anche perchè fu determinante per il salto di categoria, stia per terminare. Il portiere di Montebelluna, 28 anni a luglio, vorrebbe mantenere la serie B, ma il Benevento bussa forte alla sua porta. Bisognerà attendere ancora un po' prima di avere un riscontro positivo, ma la preferenza della società sannita è fin troppo chiara.

Corsi e ricorsi storici. Dopo la rete di Alberto Brignoli al Milan nell'indimenticabile 2 a 2 col Milan il 3 dicebre del 2017, il Benevento avrebbe fra i pali un altro prtiere che ha provato l'ebbrezza del gol segnato. Che è sempre un fatto inusuale per un portiere.

Quella del portiere è una mossa tra le più importanti da fare in questa fase di mercato: l'intento è quello di comporre una spina dorsale forte e ricca di esperienza, partendo proprio dal numero uno.

Dunque, parte del solco è tracciato. Con l'arrivo di Salvemini si è scelto il vertice avanzato, il giocatore che dovrà andare a fare a spallate nelle aree avversarie, con Gagno si vuole continuare su quella strada collegando idealmente i due vertici più lontani della squadra.