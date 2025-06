Panchine di C: Raffaele sfoglia... la margherita Ha un altro anno di contratto a Cerignola, ma è tentato da società di gran blasone

Si ravviva il mercato degli allenatori del girone C di serie C. Giuseppe Rafafele, apprezzato tecnico del Cerignola, sfoglia la margherita: ha un altro anno di contratto, ma le sirene che provengono da società di rango sono forti. Come quella della Salernitana, che ha praticamente chiuso per il direttore sportivo Faggiano. La soietà granata punta sull'ex Cerignola per un campionato subito vincente, ma si è posta anche il problema di un piano B. E allora l'idea Bertotto non è affatto peregrina. L'ex Udinese, che ha divorziato dal Giugliano, potrebbe alla fine persino essere il sostituto di Raffaele al'Audace Cerignola.

Sul fronte allenatori, anche la Casertana, che ha salutato Iori (tornato a Cittadella), sembra aver individuato il nuovo allenatore. Si tratta di Federico Coppitelli, ex tecnico della Primavera del Lecce campione d'Italia nel 2023, tornato libero sul mercato dopo l’avventura alla guida del NK Osijek, club della massima serie croata.