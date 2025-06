Girone C, due "blasonate" contestate dai tifosi Foggia e Cosenza continuano con gli spessi presidenti della scorsa stagione

Quando si dice che si resti in un posto a.. dispetto dei Santi. Almeno due presidenti di C sembravano sul punto di abbandonare la nave e invece si ritrovano ancora al loro posto. Il primo è senz'altro Nicola Canonico, contestatissimo dalla tifoseria satanella, che ha dovuto subire tali manacce da far scattare per il Club l'amministrazione giudiziaria. Ci aveva provato Canonico a cedere il Foggia, ma la Building Company Italia, il gruppo che sembrava interessato all'acquisizione si è fatto da parte. Ed ora il patròn barese sembra di nuovo al suo posto per dirigere l'orchestra rossonera.

Stesso destino a Cosenza. Un'annata da dimenticare, la retrocessione in serie C e per Eugenio Guarascio solo inviti ad andare via. La trattativa di cessione con Vincenzo Oliva, imprenditore calabrese, ma titolare della VF Group con sede a Modena, è saltata e con essa anche il ventilato arrivo del nuovo direttore sportivo Faggiano. Inutile dire che, nonostante gli improperi che arrivano da ogni dove, il patrò dei silani continua a operare ed è alla ricerca di un nuovo direttore. Ovviamente bisogna ancora scegliere il nuovo allenatore.

in alto (ultimo a destra) il patròn del Cosenza Guarascio (foto tifoCosenza)