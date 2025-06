Nunziante tra gli Under 21 italiani più cresciuti nell'ultimo anno Lo rivela Transfermarkt, il sito tedesco che si occupa di informazioni calcistiche

Transfermarkt è un sito web tedesco specializzato in informazioni calcistiche, classifiche, risultati, trasferimenti, carriere di giocatori e dati delle società. Questa volta ha concentrato la sua attenzione sui giovani più interessanti del panorama calcistico mondiale. E' partito dagli Under 21 mondiali più cresciuti nella stagione 24-25 alla ricerca di futuro e del presente. Così, tanto per non sbagliare, nella stagione appena conclusa Lamine Yamal ha vissuto la crescita definitiva che lo ha portato a essereMVP mondiale: +110 Mio. € per lui, 50 più del secondo in lista, Désiré Doué, 60 in più di Pau CubarsíeDean Huijsen.

Ecco la lista di soli italiani: primo posto per Comuzzo

Poi è passato ad una lista di soli italiani e la sorpresa più grande arriva da Benevento e da Alessandro Nunziante. Perchè se è vero che in vetta c'è Comuzzo della Fiorentina, sul podio sale Giovanni Leoni(+13,5) con a seguire Niccolò Pisilli(+9,5). Spazio anche per due Luca, il neo-napoletano Marianucci(+7,3) e l'ala in esilio Koleosho(+5). Poco sotto la coppia del Genoa, Jeff Ekhator (+4,2) eHonest Ahanor(+4), con quest'ultimo che sale quanto Mattia Liberali. Ma come detto c'è gloria anche per Francesco Coppola (+2,38), Alessandro Nunziante e Raphael Kofler(+1,7) dalle serie inferiori.

Per Nunziante una crescita certificata

E' un risultato incredibile per il giovane portiere giallorosso, che è appetito a giusta ragione dall'Udinese e che certamente finirà in una società di serie A. Il Benevento ha investito tanto su di lui, gli ha affidato una maglia da titolare ad appena 17 anni e i numeri gli hanno dato ragione, malgrado qualche inevitabile incertezza nel corso della stagione.

Il ragazzone di Foggia, un metro e 96 di altezza, un fisico scolpito, può davvero essere un “crak” ed a giusta ragione il Benevento vuole cederlo bene e ricavarci quanto più possibile, anche in ottica di una eventuale futura rivendita.