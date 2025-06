Ora è ufficiale: Raffaele Romano è giallorosso Il difensore di Bracciano ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028

Seconda ufficialità nel mercato estivo della strega. Così come era stato già anticipato, arriva in giallorosso Raffaele Romano, nato a Roma il 21 aprile del 2005. Il ragazzo di Bracciano si lega al Benevento per le prossime tre stagioni.

Questo il comunicato della società.

“Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Raffaele Romano.Il difensore, classe 2005, arriva dall’Audace Cerignola e resterà legato al Club giallorosso fino al 30 giugno 2028”.