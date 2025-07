La Salernitana vuole "emigrare" nel girone B Incroci pericolosi nei derby, ma non solo... anche Cosenza, Foggia, Catania e Crotone

La rivelazione è stata dell'amministratore delegato Maurizio Milan un paio di giorni fa in conferenza stampa: “Ho ricevuto una telefonata dal Questore che mi ha comunicato di aver già inoltrato richiesta ufficiale alla Lega per spostare la Salernitana nel girone B. Sono state individuate almeno sei o sette trasferte considerate a rischio e nei prossimi giorni mi interfaccerò personalmente per approfondire la questione”. La cosa, partita in sordina, ha cominciato a prendere piede. Secondo le autorità di Salerno tutti i derby sarebbero a potenzialmente pericolosi, ma non solo quelli: Cosenza, Cava de’ Tirreni, Casertana, Foggia, Benevento, Potenza, Catania e Crotone. Tutte ritenute a rischio incidenti. Insomma la Salernitana ci prova a defilarsi dal girone meridionale, bisognerà vedere quanto sia stata convincente nei confronti dei vertici della Figc.