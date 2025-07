Alfieri, pronta la Sambenedettese Il ragazzo pronto a rescindere col Benevento

Vincenzo Alfieri sarebbe pronto a rescindere col Benevento per firmare un biennale con la Sambenedettese, nei promossa in serie C. Per il centrocampista giallorosso, classe 2002, quest'anno 31 presenze e 5 gol nella Recanatese in serie D.