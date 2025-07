Benevento: arrivano Pierozzi e Saio per la difesa Nuovi colpi di mercato in casa giallorossa

Era prevedibile. Sarà un'estate rovente per il Benevento che dovrà costruire nuovi pilastri. Non sono mancate le conferme in casa giallorossa come quelle di Marcello Carli (con un altro anno di contratto) e di Gaetano Auteri (fresco di rinnovo). Ma attorno ai due c'è stata una grande rivoluzione. È cambiato tutto lo staff del tecnico oltre alla presenza di un nuovo team manager, suo ex calciatore: Fabrizio Melara. Il direttore Carli invece potrà beneficiare della collaborazione di Emanuele Padella. Ma a tener banco sarà il mercato: tante le operazioni dietro l'angolo.

NUOVI COLPI IN CASA STREGA

Dopo i primi due colpi che portano i nomi di Salvemini e di Romano (entrambi del Cerignola) ci saranno nuovi arrivi. Si tratta di Pietro Saio e di Edoardo Pierozzi. Quest'ultimo è svincolato non avendo rinnovato con la Fiorentina, ma nella passata stagione ha indossato la maglia del Pescara aggiudicandosi la promozione in B nella finale play off con la Ternana. Giocatore di esperienza sarà un tassello importante per la ricostruzione della difesa. Auteri tornerà alle origini: al 3-4-3. Da qui la necessità di portare nel Sannio giocatori con caratteristiche consone alla realizzazione del nuovo, o meglio vecchio assetto. Pierozzi firmerà a breve un triennale con la Strega. Già domani potrebbe essere nel Sannio per la firma. Stesso discorso per Saio della Cavese. Anche lui è atteso in città. Un inserimento importante nel pacchetto arretrato per dare maggiori centimetri alla difesa, ciò che è mancato nella passata stagione. Grande stazza fisica, giocatore che nonostante la giovane età ha dimostrato personalità. Suo il gol contro il Benevento nel girone di ritorno al Lamberti.