Benevento, Gagno sempre più vicino Si pensa al portiere. Servirà il sostituto di Nunziante

Il mercato è al centro dei pensieri del Benevento. Dopo le firme di Romano e di Salvemini, ci saranno domani le visite mediche per Pierozzi e Saio. Entrambi si legheranno al club attraverso un contratto triennale. Un attaccante e tre difensori: è il bilancio attuale. Ma le idee sono chiare in tutti i reparti. L'obiettivo è quello di potenziare l'organico con la presenza di qualche giovane ma anche di tanti giocatori di esperienza. Al Benevento serviranno un esterno offensivo che sia l'alternativa di Lamesta e un'altra punta centrale che andrà a sostituire Perlingieri vicino al trasferimento. Ma anche due centrocampisti e tre difensori esperti per ricostruire il pacchetto arretrato in virtù del cambio del modulo: Auteri tornerà al 3-4-3.

OCCHI PUNTATI SULL'ARRIVO DI UN PORTIERE

L'attenzione è indirizzata anche sul portiere. Manfredini non ha rinnovato, il ruolo di secondo sarà occupato da Esposito. Ma servirà il numero uno. Nunziante è sempre più vicino all'Udinese. È stata fatta un'offerta importante. Difficile opporsi. Tra i papabili ci sono Riccardo Gagno del Modena e Francesco Bardi della Reggiana. Il primo però potrebbe fare al caso della Strega. Si è intensificata la trattativa, Il direttore Carli è al lavoro per poter chiudere l'affare nei prossimi giorni.

Si inizia a muovere qualcosa anche in uscita. Su Borello ci sono sia l'Altamura che la Casertana. Sono arrivate richieste anche per Starita. Sarà un'estate rovente in casa giallorossa.