Il Comunicato ufficiale della Lega: Brescia non ammesso E' la presa d'atto della mancata concessione della Licenza da parte della Figc

La Lega ha pubblicato un comunicato, in cui viene annunciata la non ammissione del Brescia al prossimo campionato di Serie C. Dopo la lunga sequela di inadempienze c'è la delibera con cui si prende atto “della intervenuta non concessione alla società Brescia Calcio S.p.a. della Licenza Nazionale 2025/26 e della conseguente non ammissione della stessa al Campionato Serie C 2025/26. La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile”.