Ufficiale: anche Pietro Saio è un calciatore della strega Acquistato dalla Cavese, ha firmato un contratto fino al 2028

Ora è anche ufficiale l'arrivo in giallorosso di Pietro Saio, difensore classe 2003 proveniente dalla Cavese, dove nell'ultima stagione ha messo insieme 29 presenze e due gol (di cui uno segnato proprio al Benevento di testa al Lamberti). Centrale difensivo, destro di piede, struttura fisica massiccia (alto 1,93), è nato a Voghera il 4 agosto del 2003. Nei primi anni di calcio è stato svezzato dalla Juventus nel suo settore giovanile, fino alla formazione Under 17. Dal 2018 al 2020 ha poi militato nella Primavera del Monza e in quella della Spal. Il primo campionato di serie D lo ha disputato nel 22-23 con il Villa Valle nella Valbrembana in provincia di Bergamo, poi è passato al Grosseto e l'anno scorso è stato alla Cavese. Può essere impiegato da braccetto nella retroguardia a tre.

Questo il comunicato ufficiale del suo arrivo in giallorosso.

“Il Benevento Calcio comunica di aver acqisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Pietro Saio. Il difensore, classe 2003, arriva dalla Cavese 1919 e sarà legato al Club giallorosso fino al 30 giugno 2028”