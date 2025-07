Pietro Saio, un coro di "grazie" dai tifosi della Cavese Un commiato ricco di sentimento per il ragazzo di Voghera

Una foto in primo piano e un “GRAZIE” scritto a caratteri cubitali. La Cavese ha voluto salutare così Pietro Saio, diventato – come dicono - un “aquilotto doc” dopo una sola stagione nella città metelliana. Dopo l'annuncio della cessione al Benevento sul suo profilo ufficiale di Instagram, la Cavese 1919 l'ha salutato così: “A Pietro un ringraziamento speciale per l'attaccamento mostrato e l'augurio di raggiungere nella propria carriera i migliori traguardi professionali”.

Ma la cosa più bella sono le reazioni dei tanti tifosi che gli hanno voluto tributare una vera e proprio “standing ovation” da web. “Calciatore dal futuro garantito. In bocca al lupo”, scrive il primo tifoso. “Forte forte Pietro. In bocca al lupo”, replica un altro. Il tifoso Vincenzo fa addirittura un'analisi tecnica: “Con tutto il rispetto per Piana, ma Saio era una garanzia lì dietro...”. Antonio scrive: “Buona fortuna Pietro, ragazzo eccezionale. Speriamo venga sostituito in modo efficace”. “Saio meriti palcoscenici migliori, grazie di tutto”, scrive Massimiliano. “Un abbraccio a Pietro... ha dimostrato tanto in un solo anno sia in campo che fuori, rispettando sempre la maglia”, replica un altro tifoso. “Gran bel giocatore, dispiace che non sia già riuscito a salire di categoria. Grazie per la bella stagione fatta con noi”, firmato Salvatore. “Che dispiacere. Calciatore forte che ha onorato sempre la nostra maglia”, replica Rosanna. Claudio lo osanna: “Saio merita la serie A e di giocare ad alti livelli, anche in Champion League”.

E così via, nel segno di una stima infinita per questo ragazzo che ora si spera possa crescere bene alla falde della Dormiente.