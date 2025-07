Serie C: occupate quasi tutte le panchine Mancano ancora Cosenza e Foggia. Ma i satanelli sognano il ritorno di Delio Rossi

Solo Cosenza e Foggia non hanno ancora ufficializzato il nome del nuovo allenatore nel girone C di serie C. Va detto però che il pressing di Canonico nei riguardi di Delio Rossi sembra essere stato assai convincente, a tal punto che il tecnico riminese, ex Lazio e Fiorentina, s'è fatto immortalare dal selfie (in alto sopra al titolo) fatto proprio con il patròn Canonico, a cui sembra aver già detto il fatidico sì. Manca solo l'ufficialità, ma il chiacchierato dirigente barese sembra aver fatto di nuovo breccia nel cuore di un tecnico che a Foggia ha legato il suo nome in B nel 95-96 e due stagioni fa con la finale play off contro il Lecco. Anche a Cosenza sognano il ritorno di un ex: Pietro Braglia, l'ultimo a vincere la C attraverso i play off proprio con la squadra silana. Ma lì la trattativa è tutta da costruire.

Sono nove le panchine nuove di zecca in questo girone meridionale (in attesa di sapere cosa ne sarà della richiesta della Salernitana di salire nel girone B: per questo abbiamo allargato il numero a 19 col Guidonia). Un girone che si presenta altamente competitivo anche per la caratura degli allenatori. Basterebbe ricordare il curriculum di Devis Mangia, che ha anche allenato la Nazionale Under 21 e che ha accettato le avances dell'Altamura. O anche di Federico Coppitelli, che ha scelto di giodare la Casertana, che ha allenato le giovanili della Roma e due stagioni fa ha vinto lo scudetto Primavere nel Lecce.



LE PANCHINE DEL GIRONE C

Altamura

Devis Mangia / nuovo

Benevento

Gaetano Auteri / confermato 2026

Casarano

Vito Di Bari / confermato 2027

Casertana

Federico Coppitelli / nuovo

Catania

Domenico Toscano / confermato 2026

Cavese

Fabio Prosperi / nuovo 2026

Cerignola

Vincenzo Maiuri / nuovo

Cosenza

???

Crotone

Emilio Longo / confermato 2026

Foggia

Delio Rossi (???) / nuovo

Giugliano

Gianluca Colavitto / nuovo

Guidonia

Ciro Ginestra / confermato 2026

Latina

Alessandro Bruno / confermato

Monopoli

Alberto Colombo / confermato 2026

Picerno

Claudio De Luca / nuovo 2026

Potenza

Pietro De Giorgio / confermato 2026

Salernitana

Giuseppe Raffaele / nuovo

Siracusa

Marco Turati / confermato 2026

Sorrento

Mirko Conte / nuovo 2026

Trapani

Salvatore Aronica / confermato 2026

Seconda Squadra

Inter U23 (Stefano Vecchi / nuovo 2027), o Atalanta U23 (Francesco Modesto prossimo alla separazione)