Benevento, iniziate le visite mediche Stamattina è toccato a parte dello staff tecnico

L'avvio della nuova stagione risponde alle regole della Figc: articolo 44 delle norme organizzative interne che esigono che a sottoporsi alle visite mediche siano anche i componenti dello staff tecnico. E così da stamattina la sequela di vecchi e nuovi (almeno una parte di essi) ha cominciato con l'atto dovuto ed ha cominciato di fatto la nuova stagione 2025-26.

Le visite continueranno anche domani, quando è previsto l'arrivo del gruppo dei più giovani e proseguiranno mercoledì con l'arrivo del cosiddetto gruppo 2 dei giocatori giallorossi. Via via toccherà a tutti gli altri. Dal giorno 10, lo ricordiamo, è prevista la ripresa della preparazione, che servirà a togliere un po' di ruggine accumulata in vacanza, in attesa del periodo del cosiddetto “romitaggio” che quest'anno sarà piuttosto innovativo. Mancano gli ultimi dettagli che saranno scoperti strada facendo.