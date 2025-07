Mercato: il Benevento abbandona le piste Gagno e Zaro I due giocatori hanno portato per le lunghe l'affare e la strega cambia obiettivi. Veltri al Picerno

Quando la corda si tira troppo si rischia di spezzarla. E' accaduto proprio così tra i due giocatori del Modena, Riccardo Gagno e Giovanni Zaro, che hanno sottovalutato l'offerta generosa del Benevento, anteponendole sempre la speranza di poter riafferrare la serie B che la società emiliana stava loro negando. E così il Benevento, che non ha certo per amico il tempo, ha deciso di abbandonare le piste che portavano ai due canarini. Si cambiano obiettivi, sia per il portiere che per il centrale di difesa. Per quel che riguarda il ruolo di guardiano dei pali, si è già fatto il nome di Gianmarco Vannucchi, il portiere della Ternana, protagonista di un'ottima stagione in Umbria, ma che sta vivendo insieme alla sua squadra un momento di grande incertezza. Le Fere devono aggiustare il bilancio e non si fanno troppo pregare se c'è da cedere qualcuno dei propri pezzi pregiati. Uno di questi è proprio Vannucchi, tra i portieri più affidabili della categoria.

Sul fronte cessioni si registra la trattativa im chiusura tra Angelo Veltri e il Picerno del direttore Vincenzo Greco (che ha ceduto Volpicelli alla Scagatese). Il difensore, a dire il vero era svincolato e quindi libero di accasarsi dove voleva.