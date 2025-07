Francescotti sulla strada di Treviso: va in prestito E' il bomber della Primavera, classe 2005: quest'anno ha segnato 26 gol

Da Trevisto danno per conclusa un'operazione di mercato condotta insieme al Benevento. Scrive Trivenetogoal: “il Treviso si rinforza e ha chiuso in questi minuti un’operazione con il Benevento. Arriva in prestito l’attaccante Nicoló Francescotti, classe 2005, protagonista lo scorso anno nelle giovanili a cavallo con la prima squadra”.

Si attende solo l'ufficializzazione da parte delle due società.