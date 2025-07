Benevento, assalto a Maita del Bari Il patron Vigorito sta incontrando il procuratore del giocatore messinese

Dopo il portiere, il Benevento rivolge le sue mire al centrocampo. E lo fa ancora inseguendo l'esperienza. Il presidente Vigorito sta incontrando in questi istanti ad Avellino il procuratore del mediano messinese Mattia Maita, un centrocampista completo che sa difendere ed attaccare, dettare i ritmi e regalare personalità. Maita è da sempre un “pallino” di Gaetano Auteri, che lo ha già avuto con sé a Catanzaro. Il classe 94 è di proprietà del Bari, con cui ha l'ultimo anno di contratto. Quest'anno ha giocato 31 partite coi galletti segnando anche un gol. Complessivamente ha un centinaio di presense in B e oltre 250 in C.

Inutile dire che si tratterebbe di un colpo da novanta se la trattativa andasse in porto.

Il mercato continua ad essere in continuo fermento. E' stata anche recapitata un'offerta sostanziosa alla Pianese per ottenere Guglielmo Mignani, centravanti di 23 anni, che in questa stagione ha segnato 18 gol in 37 partite con la squadra toscana.