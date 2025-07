Triennale per Maita. Atteso in città Grande colpo in casa giallorossa. Torna anche De Falco dopo Melara e Padella

È fatta per Mattia Maita del Bari. Il centrocampista è atteso in città per le visite mediche. Ieri c'è stato l'accordo per un triennale alle stesse cifre della serie B. Stavolta non ci sono stati intoppi. Il club di via Santa Colomba ci aveva messo gli occhi già l'estate scorsa ma per il Bari l'operazione non era fattibile. Rilanciato il desiderio (mai tramontato) di Auteri di riaverlo con sé, il sodalizio sannita è tornato alla carica con Marcello Carli che ha intavolato la trattativa per farla poi confezionare dal patròn Vigorito, impegnato in prima linea in questa nuova ricostruzione. Il progetto è di quelli importanti. Servirà esperienza in tutti i reparti con l'ausilio di qualche giovane di prospettiva. Alla base dovranno esserci anima e cuore. Da qui l'intento di riportare ex giallorossi nel Sannio. Dopo Padella e Melara si è ricongiunto anche De Falco che affiancherà Innocenti nel lavoro di scouting. Servirà lo spirito vincente di chi ha fatto la storia.