Benevento, Salvemini: "Ho accettato un progetto ambizioso" Le sue prime parole in giallorosso: "Dovremo far divertire tutti"

È pronto per questa nuova avventura nel Sannio. Arrivato dal Cerignola, dopo una stagione da incorniciare, Francesco Salmenini ha un obiettivo importante, far bene con la maglia giallorossa. Ecco le sue prime parole: “Sono felicissimo di essere qui. È una società ambiziosa, una piazza che negli ultimi anni ha conquistato grandi traguardi come la serie A. E' scontato parlare di vittoria del campionato, dovremo far bene e far divertire tutti col nostro gioco, creare un ambiente sano e solido, requisiti per tornare ad essere ambiziosi”.

Salvemini ha avuto modo di conoscere Auteri riconfermato per la nuova stagione. “Lo ho affrontato da avversario tante volte. È un allenatore preparato, ha vinto molto e potrà sicuramente arricchirmi”. Si tornerà al 3-4-3, l'assetto che aveva permesso ad Auteri di fare la storia col Benevento. “Ho giocato in tanti moduli, sono pronto a tutto. Nella passata stagione eravamo in due per il reparto avanzato ma col tempo ho perfezionato il mio ruolo di punta centrale”.

È reduce da una ottima esperienza col Cerignola. Squadra che ha fatto molto bene sfiorando la promozione diretta ottenuta poi dall'Avellino. C'è sempre un segreto: “Eravamo un gruppo molto unito, ci sono state delle difficoltà, ma la coesione ha avuto la meglio su tutto. Come forza di squadra non eravamo superiori al Benevento o al Catania, ma ha prevalso il gruppo - squadra”. Tanti gol (14 più 4 cancellati con la Turris) nella passata stagione. Obiettivo: superare la quota? “Conta per me vincere e far bene come squadra. Se poi dovessi 'superarmi' a livello personale ancora meglio”. Il pensiero va anche ai tifosi del Benevento: “Sicuramente ci divertiremo. Aspettiamo tutti allo stadio. Loro saranno la nostra forza ulteriore”.