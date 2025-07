De Falco: "Andiamo alla ricerca di veri talenti" Il ritorno in giallorosso di un altro degli immortali: ruolo accettato con entusiasmo

Un “tris” di “immortali” per il nuovo Benevento. Di Melara e Padella s'era parlato a lungo, il primo neo team nanager, il secondo collaboratore del direttore Carli nell'area “mercato”. Mancava un terzo si cui s'era pure parlato ed eccolo qui. Andrea De Falco torna nel Benevento in un ruolo che solo a prima vista può sembrare di secondo piano, ma che è ben più importante di quanto dica l'etichetta: affiancherà Andrea Innocenti nella gestione dello scouting per la prima squadra e collaborerà con lo scouting del settore giovanile. Inutile dire che Andrea ha accettato col suo solito entusiasmo il ruolo: su Instagram non solo ha pubblicato il comunocato ufficiale della società, ma lo ha corredato con un “Andiamo! Alla ricerca di VERI talenti”. Sembra il modo migliore per approcciarsi ad un nuovo ruolo e per rimettere piede dove si è già vissuta na favola.