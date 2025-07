Pierozzi: "Dobbiamo vincere per il Benevento e per i tifosi" Le prime parole in giallorosso dell'esterno di fascia ex Cesena e Pescara

È stato tra i primi acquisti di un mercato giallorosso decisamente scoppiettante. Marcello Carli ha messo subito gli occhi su Edoardo Pierozzi, reduce dalla vittoria del campionato col Pescara. Il calciatore non ci ha pensato su due volte e ha accettato con entusiasmo la proposta: “Sono molto felice di essere qui, le sensazioni sono positive. Abbiamo iniziato subito a lavorare ed ho trovato un ambiente carico”.

Ha le idee chiare l'esterno di fascia. Nella sua mente balena un solo obiettivo: “Voglio vincere il campionato”. Una frase, quella che può bastare. La fermezza nelle sue parole. Perché lui, proprio lui, sa bene come si vincono i campionati. L'ultimo col Pescara, l'anno prima col Cesena. “Le ultime due stagioni sono state positive per me, ho conquistato due promozioni con piazze importanti. Credo che il segreto sia stato quello di avere due squadre unite con gruppi sani che si alimentavano con le vittorie e sono convinto che riusciremo a farlo anche quest'anno”.

Avrà un ruolo ben preciso perché il modulo che accompagnerà la nuova stagione calcistica sarà il 3-4-3. “L'anno scorso ho giocato come terzino destro perché l'assetto era diverso, però nella mia carriera ho quasi sempre fatto l'esterno di centrocampo sia in serie B che a Cesena. Sarò un esterno di fascia che non si risparmierà mai”.

Una promessa quella di Edoardo Pierozzi. Consapevole che con Auteri ci sarà da correre. “In questi primi allenamenti abbiamo già capito di che pasta è fatta. Pretende molto da noi ed è giusto che sia così. Ha la capacità di tirar fuori il meglio dai propri calciatori”. Le prime conoscenze ci sono state... “Ho incontrato dei ragazzi che hanno voglia di riscattarsi dall'ultima stagione non facile. Il loro intento è quello di riportare in alto il nome del Benevento”.

Il suo messaggio ai tifosi: “Per me sarà bello giocare in uno stadio importante come il Vigorito. Vi aspetto in tanti e spero di regalarvi tante soddisfazioni personali e di squadra”.