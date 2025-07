Benevento, tra preparazione e mercato Mancano solo sei giorni alla prima amichevole stagionale

La squadra in campo senza sosta, la società con un unico pensiero, quello di rifinire il nuovo organico. Magari il più presto possibile. L'ultimo obiettivo è stato dichiarata: è un altro “fedelissimo” di Gaetano Auteri, un difensore che in questo momento sembra un autentico lusso per la serie C. Stefano Scognamillo, nato in Russia a San Pietroburgo, ma di origini campane (è cresciuto nella scuola calcio Campanile di Pianura), con il tecnico di Floridia ha già giocato a Matera, a Catanzaro è stato nelle ultime cinque stagioni. I tifosi calabresi hanno accolto con difficoltà la notizia che il loro difensore ritenuto più forte, sia in procinto di andar via. Qualcuno l'ha presa con filosofia: "se ha deciso di andare, meglio che vada...".

Il giocatore, la cui procura è nelle mani di Pisacane, che con il Benevento ha fatto più di un affare, è già d'accordo. Bisogna solo quantizzare la cifra da corrispondere alla società calabrese e la trattativa potrà andare in porto.

Ma il Benevento pensa anche ad altro: a Mignani, centravanti da 37 gol nelle ultime due stagioni (19 in D, 18 in C, tutte nella Pianese), a Dino Mehic, centrocampista di origini bosniache, in forza alla Virtus Verona. Ci sono già le offerte, devono convincersi i due giocatori. Poco (per ora) sul fronte cessioni, ma su Nunziante e Perlingieri sono accese le luci di parecchi club di categoria superiore.

Per ora all'Imbriani si continua a correre e sudare. Domani inizia la settimana che porta alla prima amichevole precampionato: sabato 19 si comincia all'Imbriani con la Roma Primavera. Un bel test contro la squadra di Federico Guidi che torna ad allenare i giallorossi dopo la parentesi al Milan.