Saio: "Faremo un grande campionato" Il difensore: Auteri è un allenatore ambizioso. Stiamo già lavorando sodo

Tra gli acquisti del Benevento per questa nuova stagione calcistica c'è Pietro Saio, lo scorso anno impegnato con la maglia della Cavese. Il difensore è arrivato nel Sannio con obiettivi ben precisi: “Appartenere a questa società significa avere grandi ambizioni. Proveremo a portare in alto il nome del Benevento. Il nostro compito sarà quello di far divertire i tifosi, lo meritano”.

Il nuovo volto della Strega sarà il 3-4-3. Da qui l'intento di Marcello Carli di inserire giocatori con caratteristiche confacenti al nuovo assetto. “Sono stato preso per fare il ruolo di terzo di difesa, il cosìdetto braccetto. L'anno scorso ho giocato anche come centrale. Posso adattarmi ma sicuramente mi piace spingere in fase offensiva”.

Saio ha trovato un bel gruppo, ora bisogna lavorare. “E' sicuramente una squadra in costruzione, ci sono sette giocatori appena arrivati compreso me. Seguiremo le indicazioni del tecnico e proveremo a creare un ambiente sano”.

Campionato difficile quello della scorsa stagione. Con la Cavese però gli obiettivi sono stati raggiunti. “Eravamo una neopromossa. Dovevamo salvarci e ci siamo riusciti. È anche vero che abbiamo sfiorato i play off, un peccato non farli. Al vertice tutt'altra cosa, la lotta è stata tra Benevento, Cerignola e Avellino. Poi sappiamo tutti qual è stato il finale”. Il segreto per un gruppo vincente? “Può sembrare scontato ma risiede nella forza del gruppo. Non sempre hanno la meglio le squadre con grandi nomi, serve in realtà creare un ambiente sano. Non mi stancherò mai di dirlo”.

Con Auteri è già iniziato il duro lavoro. “Si è fatto sentire subito, ci ha messo sotto con gli allenamenti. D'altronde è un tecnico ambizioso. E per ottenere grandi risultati bisognare sudare”. Il suo messaggio ai tifosi: “Quest'anno faremo una grande stagione, seguiteci, ci divertiremo”.