Il messaggio del Benevento: il 21 luglio, un atto d'amore da rinnovare Ogni giorno un manifesto per introdurre una nuova "storia da vivere"

Il messaggio postato sui canali social del Benevento Calcio, sulle prime può sembrare criptico. In reatà è il primo di una serie di scritti che dovranno scandire, uno dopo l'altro, i giorni che mancano al 21 luglio. Cosa accadrà quel giorno sembra poter essere abbastanza prevedibile: se si sottolineano le “abitudini di una vita... il culto pagano della strega.. una cosa che non potrà mai cambiare... i ripensamenti che non ci saranno mai per la squadra del cuore...”, bè, allora, non si può che pensare a quell'atto d'amore da rinnovare anno dopo anno con la formazione giallorossa.

Ecco il testo del primo manifesto

“Le prime luci del giorno, la sveglia, l’odore del caffè che si arrampica dalle narici, fino al cervello.

Benevento, le strade, i rumori, le facce, le pareti come libri da sfogliare per conoscerne la storia.

Le abitudini di una vita, il culto pagano della strega, un pensiero immerso in un presente in perenne evoluzione.

Tutto può cambiare, tranne quella cosa lì.

La squadra del cuore non conosce ripensamenti.

21 luglio: una storia da vivere”