Benevento, secondo manifesto social in attesa del 21 luglio "Nessun testamento scritto, la fede non lo richiede". Frasi subliminali che si ripetono

Secondo manifesto “subliminale” da parte del Benevento Calcio che ha il compito di preparare il tifoso giallorosso alla data del 21 luglio, giorno in cui avverrà "qualcosa" di molto importante. E', come ieri, pubblicato sui canali social della strega, ed insieme su manifesti murali in città. Un inno alla fede giallorossa, un eredità che passa di padre in figlio. Poi quella dichiarazione d'amore, che è come un matrimonio: “Io scelgo te, Benevento, per sempre”.

Ecco il testo del secondo manifesto, chiuso da quell'hashtag #unastoriadavivere..

Nessun testamento scritto, per la fede non è mica necessario.

Sin da piccoli, come una vocazione da seguire, l’eredità da raccogliere.

È un testimone da passarsi l’uno con l’altro, come una fiaccola olimpico che non smette mai di ardere.

Il giallo ed il rosso.

Il rosso ed il giallo.

Nella testa, nei pensieri, nelle ore che ti avvicinano all’ennesima partita da vivere in apnea.

Io scelgo te, Benevento, per sempre.

Benevento sceglie voi, per sempre.

Dentro ogni armadio c’è un pezzo di te.

Di ciò che siamo stati.

Di ciò che siamo.

Di ciò che saremo.

I nostri colori.

#unastoriadavivere