Benevento, ufficiale l'arrivo di Matteo Della Morte Firma e presentazione ufficiale dell'ex Vicenza

Matteo Della Morte è giunto in città ieri sera, stamattina è stato presentato ufficialmente dal Benevento. Il giocatore è arrivato in sala stampa accompagnato da Emanuele Padella per la firma (prestito con diritto di riscatto, che si trasforma in obbligo in caso di promozione in B e col 70% del minutaggio complessivo) e le foto di rito. Ecco il comunicato della società.

“Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società L.R. Vicenza per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Della Morte. L'attaccante, classe 1999, arriva nel Sannio con la formula del prestito con diritto e obbligo di riscatto”.