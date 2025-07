Benevento: mercato, trattative no-stop Mattinata di riposo per i giallorossi, riprendono a lavorare nel pomeriggio: c'è anche Della Morte

La squadra giallorossa questa mattina ha usufruito di mezza giornata di riposo, riprenderà a lavorare nel pomeriggio quando si aggregherà ai nuovi compagni anche l'ultimo arrivato Matteo Della Morte.

Intanto sono proseguite le visite mediche per il gruppo 1, quello degli elementi che la società ha posto sul mercato.

A proposito di mercato, ovviamente, la strega non si ferma all'ultimo arrivato: è serrata la trattativa col Catanzaro per portare in giallorosso il difensore Scognamillo che ha già un accordo con la società sannita. Bisogna però trovare un punto di incontro sulla somma da corrispondere al club calabrese. In questo momento gli altri obiettivi rimangono principalmente un attaccante e un centrocampista, lì dove non sono ancora del tutto tramontate le piste che portano a Mignani della Pianese e Mehic della Virtus Verona, fermo restando che Carli ha anche altra carne a cuocere se le trattative con i due dovessero andare troppo per le lunghe.