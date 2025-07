Benevento, è fatta per Scognamillo Contratto triennale con la società sannita

Missione compiuta. È fatta per Scognamillo. Il difensore ha accettato un contratto triennale col Benevento. L'accordo è stato raggiunto tra il presidente Vigorito e Noto del Catanzaro. Colpo importante per l'assetto difensivo. L'obiettivo giallorosso era quello di inserire esperienza in tutti i reparti. Il giocatore domani sarà in città per le visite mediche e la firma.