Benevento-Scognamillo, le cifre dell'affare Smentite le voci di un esborso milionario: il corrispettivo sarà pagato in due anni

Alla fine Benevento e Catanzaro hanno trovato la quadra. Non poteva essere altrimenti, perchè Stefano Scognamillo la sua scelta l'aveva già fatta ed era quella che portava alle falde della Dormiente.

Nessuna cifra astronomica pagata dalla strega, solo il giusto corrispettivo per un giocatore importante, protagonista in una squadra che nell'ultima stagione si è giocata fino in ultimo la promozione in serie A (semifinale persa con lo Spezia). Il giocatore firmerà un triennale col Benevento, alla società calabrese andranno 400mila euro pagabili in due anni.

Scognamillo è atteso domani in città per le rituali visite e la firma sul contratto.

Di origine napoletana (ha iniziato a giocare nel Pianura), il neo difensore giallorosso è nato in Russia, a San Pietroburgo. A Catanzaro era arrivato nel 2021 ed ha totalizzato ben 169 presenze con le aquile giallorosse di cui 74 in serie B (play off compresi), con 6 reti.

Il giocatore ha già lasciato il ritiro del Catanzaro in Trentino per raggiungere domani Benevento.

Scognamillo conosce benissimo Gaetano Auteri, che lo ha già allenato nelle file del Matera.