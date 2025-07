Il Beneveto non si ferma più: arriva Borghini dall'Albinoleffe E' un difensore forte fisicamente, braccetto di destra, grande corsa e molta tecnica

Un altro rinforzo per il Benevento che ha chiuso per Diego Borghini difensore centrale dell'Albinoleffe di cui è stato anche capitano. 34 partite e 5 gol nell'ultima stagione, 208 presenze in serie C nelle file dell'Arezzo e poi con oltre 100 presenze nelle file dei lombardi. Braccetto di destra, grande corsa, ottimo piede: Borghini è nato il 4 marzo del 97 a Livorno ed è alto un metro e 89. Come si vede Carli e Padella hanno continuato la loro ricerca che accoppi qualità a fisicità. Insomma un altro bel colpo per il Benevento.