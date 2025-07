Benevento, il particolare che ha colpito Scognamillo in sala stampa La curiosità legata al nuovo difensore giallorosso

Appena entrato nella Marco Santamaria per la firma e le foto di rito, Stefano Scognamillo ha cercato di catturare con lo sguardo i maggiori dettagli di un luogo che per lui era totalmente nuovo. Si è subito avvicinato alle fotografie poste in bella mostra lungo la parete della sala stampa, dove ci sono le squadre che si sono contraddistinte nel corso della gestione Vigorito, dalla primissima, quella del 2006, fino alla straordinaria formazione che vinse con largo anticipo, e a suon di record, il campionato di Serie B della stagione 2019/2020. Scognamillo ha guardato con curiosità le varie compagini, per poi mettersi in posa con la sciarpa giallorossa dinanzi all'obbiettivo di Mario Taddeo.

Cosa ha colpito Scognamillo? La particolarità delle foto

Quelle foto del passato, però, l'hanno colpito in maniera particolare, come confessato poco dopo: “Questa è una piazza importante, l'ho affrontata tante volte da avversario. Ho visto le foto, lo stadio pieno, devo dire che mi hanno colpito ed è stata una grande emozione”. Insomma, Scognamillo non vede l'ora di mettersi in gioco con la maglia giallorossa del Benevento.