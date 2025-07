Quarto manifesto: torna la parola "Insieme" Bisogna sentirsi come piccole porzioni di un unico pezzo

Nel quarto manifesto pubblicato dal Benevento sui suoi canali social ritorna la parola “Insieme”. Una parola cara al presidente Vigorito, che ne ha fatto un “mantra” da anni. “Sentirsi come piccole porzioni di un unico pezzo”, ecco il segreto di questa parolina magica. Il calcio – recita ancora il manifesto – è “un percorso da compiere affiancati, per scambiarsi forza ed energia”.

La conclusione: “Essere della Strega è una missione a cui non si può rinunciare”.

Ecco il testo completo.

Sapete in quanti modi si può dire ‘Insieme’? In quante lingue, in quanti gesti, in quanti sguardi?!

È un richiamo primordiale, riconoscersi, senza bisogno di dirsi nulla.

L’istintivo senso di appartenenza, che ti invade quando entri dentro a un bar e vedi il giallorosso su tutte le pareti.

Sentirsi, come piccole porzioni di un unico pezzo, una comunità in giro per il mondo, sanniti orgogliosi e pronti a rivendicare le proprie origini, in qualsiasi momento.

Gioire per un gol, disperarsi per un errore sotto porta, abbracciarsi al fischio finale dopo una vittoria da togliere il fiato.

È un percorso da compiere affiancati, per scambiarsi forza ed energia, per stare al riparo dai momenti di difficoltà.

Essere della Strega è una missione a cui non si può rinunciare”.

#unastoriadavivere