Maita: "Era un mio pallino giocare nel Benevento". E sulla fascia da capitano... Il centrocampista giallorosso ritrova Auteri: "Mi ha cambiato il modo di stare in campo"

Mattia Maita non vede l'ora di scendere in campo con il Benevento. Dopo sei stagioni vissute in forza al Bari, il centrocampista siciliano è pronto a fornire il proprio contributo per la causa giallorossa: “Qui c'è un progetto importante, con grande voglia di arrivare all'obiettivo. Dobbiamo vincere il campionato e ce la metteremo tutta per riuscirci. Sono lo stesso Maita di Bari, questo è ciò che posso garantire ai tifosi. Ho grande determinazione per ottenere ciò che vogliamo tutti”.

Maita e il rapporto con Auteri

Come Scognamillo, anche Maita ritrova Auteri. Il centrocampista ha riservato parole al miele per il tecnico giallorosso: “L'ho avuto tanti anni, conosco bene ciò che vuole. Cercherò di accontentarlo in tutto. Auteri mi ha cambiato il modo di stare in campo e di vedere il calcio. So già cosa chiede, sono pronto”.

Maita capitano?

Dopo l'arrivo di Maita, non sono mancate le ipotesi di vederlo con la fascia da capitano al braccio: “Spetterà al mister e alla società decidere. Da parte mia, posso dire che sono felice di essere qui. La squadra vuole dare un bel segnale alla città e ai nostri tifosi. Sono venuto spesso a Benevento da avversario, è bello giocare qui. Vestire la maglia giallorossa è stato sempre un mio pallino. Ho tanta voglia di iniziare”.