Benevento, Scognamillo si presenta: "Pronto a dare tutto" (VIDEO) Le parole del nuovo difensore giallorosso: "Vigorito vuole tornare nel calcio che conta"

Stefano Scognamillo è un nuovo calciatore del Benevento. Il difensore quest'oggi ha sostenuto il primo allenamento, dopo le visite di rito e la firma che lo lega al club giallorosso fino al 30 giugno del 2028. L'ex Catanzaro è pronto a dare tutto per la causa sannita: “Cosa mi ha spinto a scendere di categoria? Sicuramente la grande voglia del presidente Vigorito di tornare nel calcio che conta. Sono molto contento di essere qui”.

Scognamillo ritrova Auteri. E sul girone...

Scognamillo riabbraccia Auteri dopo l'esperienza di Matera: “Sono felice di ritrovarlo”, ma allo stesso tempo ritrova un girone C di Serie C che ha stravinto con il Catanzaro nella stagione 2022/2023: “È un raggruppamento tosto, forse il più difficile di tutti in terza serie. Dobbiamo battagliare su ogni campo e portare più punti possibili a casa”.

Il pensiero sulla piazza giallorossa

Scognamillo ha poi promesso massimo impegno per il Benevento: “Sono un ragazzo che dà tutto in ogni parte in cui va. Cercherò di fare il massimo per questa maglia. Arrivo in una piazza importante che ho affrontato tante volte nel corso della mia carriera. Ho visto le foto, lo stadio pieno, è una grande emozione”.