Benevento: tra Latina e Terni, mini-tournée in Umbria Inserita una nuova amichevole per domenica 27: all'imbriani arriva il Calvi

Tutto pronto per la prima amichevole stagionale del Benevento, domani pomeriggio alle 17 all'Imbriani contro la formazione della Roma Primavera. C'è una discreta attesa in città per la prima uscita della nuova squadra giallorossa, che avrà già dispoibili la maggior parte dei nuovi acquisti.

Una nuova amichevole per domenica 27

Nel frattempo la strega ha inserito nel carnet delle sue amichevoli precampionato, anche un nuovo galoppo all'Imbriani con la formazione dilettantistica del Calvi per domenica 27 luglio alle ore 18. La nuova amichevole andrà ad inserirsi tra il test al Vigorito di venerdì 25 contro l'Equipe Campania e quella programmata a Latina, allo stadio Francioni, per mercoledì 30.

La minitournée in Umbria di inizio agosto

Bisogna sottolineare che il Benevento nel periodo che andrà tra l'amichevole di Latina del 30 e quella di sabato 2 agosto a Terni, effettuerà una “mini-tournée” di qualche giorno in una località dell'Umbria nelle vicinanze di Cascia.