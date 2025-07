Ricci, il Benevento lo prende solo se si svincola Per Ceresoli è solo questione di burocrazia tra L'Atalanta e la strega

Sono talmente tanti, che si corre il rischio di perdere il conto. Con l'ufficialità del livornese Borghini diventano 10 i nuovi giallorossi ingaggiati (Salvemini, Romano, Pierozzi, Saio, Tsingaras, Maita, Vannucchi, Della Morte, Scognamillo e Borghini). Per l'undicesimo colpo è solo questione di burocrazia, di carte federali tra una società di C, qual è il Benevento, e una di A come l'Atalanta. Si tratta, lo avrete capito, di Andrea Ceresoli, classe 2003 di Treviglio, difensore centrale di piede sinistro, all'occorrenza anche “quinto” in una difesa a cinque (o quarto centrocampista in un 3-4-3). Anche la formula richiede qualche “carta” in più: prestito con diritto di riscatto per il Benevento e contro-riscatto per la Dea. Con la domenica a fare da intermezzo, il giocatore potrebbe arrivare a Benevento lunedì.

Per Giacomo Ricci bisogna attendere

Ma quello che è certo che non sarà l'ultimo colpo per la strega. Che l'ultimo lo avrebbe praticamente in canna: si tratta di Giacomo Ricci (Livorno, 2 settembre 1996) in forza all Cosenza. E' risaputo che la società silana sta cercando di liberarsi dei pezzi più pregiati e costosi e che dà l'impressione di essere allo sbando (giocatori in ritiro a Lorica con mezzi propri...). E' bastato però sentire dell'interessamento del Benevento per drizzare le antenne. La società silana vorrebbe insomma monetizzare, ma Carli è stato chiaro anche col giocatore: dovrà liberarsi del vincolo del Cosenza se vorrà sposare il prgetto del Benevento. Bisognerà, dunque, attendere ancora qualche giorno e poi si capirà se l'affare sarà definitivamente possibile.