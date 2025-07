Presentazione nuove maglie: ora sono anche esposte al "Ciro Vigorito" Una cerimonia inedita e originale, che è piaciuta tanto ai tifosi giallorossi

Ed eccole quo come appaiono nella tribuna del Ciro Vigorito. La lunga scritta "Una storia da vivere", poi le nuove maglie che accompagneranno la strega nel lungo cammino del campionato. Una presentazione inedita e originale, che ha tenuto col fiato sospeso migliaia di tifosi, che avrebbero voluto conoscere anche prima quali fossero le nuove maglie. Le hanno in primo piano sui social della società, ed ora anche in bella mostra nella tribuna dello stadio Vigorito. Una scelta decisamente originale per una società moderna e lungimirante. L'inizio è davvero suggestivo, meriterebbe che fosse così per tutta la stagione. La strega può sicuramente tornare a volare.