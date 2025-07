Benevento, ufficializzato Mignani: ecco la nota del club sannita L'attaccante ha siglato un accordo con scadenza 2028

Arriva l'annuncio ufficiale di Mignani in giallorosso. Di seguito, il comunicato del club giallorosso: "Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società U.S. Pianese per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Guglielmo Mignani. Il calciatore, classe 2002, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2028".